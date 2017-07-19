Dati
            Notizie Radiocor

            Iran: Reza Pahlavi, momenti cruciali, popolo porti a termine battaglia finale

            Cosi' su X il figlio dello scia' deposto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - "Miei cari compatrioti, Ci attendono momenti cruciali. Gli aiuti che il presidente degli Stati Uniti ha promesso al coraggioso popolo iraniano sono finalmente arrivati". Cosi' su X il figlio dello scia' deposto, Reza Pahlavi, dopo l'avvio dell'attacco congiunto Usa e Israele all'Iran. "Si tratta di un intervento umanitario, e il suo obiettivo e' la Repubblica Islamica, il suo apparato repressivo e la sua macchina di morte; non il grande Paese e la nazione iraniana. Ma, nonostante questo aiuto, la vittoria finale sara' comunque nostra. Saremo noi, il popolo iraniano, a portare a termine questa battaglia finale. Il momento di tornare in piazza e' vicino".

