Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Iran: nostro esercito deve avere autorita' su Stretto Hormuz

            Diritti transito versati in valuta locale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - L'Iran ritiene che il suo esercito debba avere autorita' sullo Stretto di Hormuz, secondo una proposta di legge. Lo ha dichiarato un alto funzionario. Nel dettaglio Ebrahim Azizi, presidente della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, incaricata di esaminare il testo, ha precisato alla televisione di Stato che le forze armate controllerebbero lo Stretto per impedire, tra l'altro, il passaggio di 'navi ostili'. Il progetto prevede inoltre che i diritti di transito vengano versati nella valuta locale, il rial iraniano.

            Lab-red.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 27-04-26 14:54:39 (0357)ENE,UTY 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.