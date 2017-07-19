Iran: nostro esercito deve avere autorita' su Stretto Hormuz
Diritti transito versati in valuta locale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - L'Iran ritiene che il suo esercito debba avere autorita' sullo Stretto di Hormuz, secondo una proposta di legge. Lo ha dichiarato un alto funzionario. Nel dettaglio Ebrahim Azizi, presidente della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, incaricata di esaminare il testo, ha precisato alla televisione di Stato che le forze armate controllerebbero lo Stretto per impedire, tra l'altro, il passaggio di 'navi ostili'. Il progetto prevede inoltre che i diritti di transito vengano versati nella valuta locale, il rial iraniano.
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