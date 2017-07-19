Iran: nessun Paese escluso da pagamento per attraversare Hormuz

E' quanto riferisce l'agenzia iraniana Nournews (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 apr - Anche le navi di paesi amici devono pagare per attraversare lo stretto di Hormuz. E' quanto riporta l'agenzia Nournews in relazione alla notizia che l'Iran avrebbe concesso l'autorizzazione alle navi irachene a transitare nello Stretto di Hormuz.

"Una fonte informata - si legge sul sito dell'agenzia - ha fatto riferimento a un nuovo protocollo redatto e adottato per il traffico navale nello Stretto di Hormuz, affermando che il rilascio di permessi per un passaggio sicuro nello Stretto di Hormuz per i Paesi amici avverra' esclusivamente previo pagamento di tariffe di sicurezza, e nessun Paese sara' esentato da questo requisito". La fonte ha inoltre sottolineato che la strategia del Paese e' quella di compensare parte dei danni derivanti dall'aggressione nemica attraverso la riscossione di tariffe di sicurezza sullo Stretto di Hormuz. L'attuazione del nuovo protocollo sara' applicata rigorosamente a tutti i Paesi non ostili, inclusi gli Stati amici.

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