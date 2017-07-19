Iran: nave sudcoreana in fiamme a Hormuz il 4 maggio, colpita da attacchi aerei

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Una nave cargo sudcoreana ha subito attacchi aerei nello Stretto di Hormuz.

Lo ha annunciato La Corea del Sud ha annunciato domenica che la propria nave, vittima di un incendio il 4 maggio nello stretto di Hormuz, era stata colpita da attacchi provenienti dall'aria.'Il 4 maggio, due velivoli non identificati hanno colpito lo scafo' di una nave gestita dall'operatore sudcoreano Hmm Namu 'a circa un minuto di distanza l'uno dall'altro', ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri sudcoreano a seguito di un'ispezione in loco effettuata venerdi'. Una settimana prima, Seul aveva segnalato un'esplosione e un incendio a bordo della stessa nave nello stretto, mentre era ancorata vicino agli Emirati Arabi Uniti.

Nessuno e' rimasto ferito nell'incidente.

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(RADIOCOR) 10-05-26 13:35:38 (0250) 5 NNNN