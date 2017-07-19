Iran: ministro turco annuncia terzo passaggio nello Stretto Hormuz

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - Una terza nave appartenente a una compagnia di navigazione turca, una petroliera diretta in Malesia, ha attraversato lo Stretto di Hormuz domenica sera. Lo ha annunciato stamani il Ministro dei Trasporti turco Abdulkadir Uraloglu. "Grazie ai nostri sforzi congiunti con il Ministero degli Affari Esteri, la nave turca Ocean Thunder, in rotta verso la Malesia con un carico di petrolio greggio proveniente dall'Iraq, ha attraversato lo Stretto di Hormuz senza incidenti ieri sera" ha scritto il ministro in un messaggio sui social. Secondo il sito web specializzato Marine Traffic, la petroliera Ocean Thunder, battente bandiera panamense, era partita dal porto iracheno di Bassora. Secondo Uraloglu, sono otto le navi appartenenti a compagnie di navigazione turche che hanno chiesto il permesso di attraversare lo Stretto.

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