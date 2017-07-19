Iran: ministro Esteri, se Trump vuole escalation e' quello che avra'

Settimana di guerra e' costata a Usa 100 mld $ (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - 'L'apertura del presidente Pezeshkian a una de-escalation nella nostra regione' e' stata 'quasi immediatamente vanificata dall'errata interpretazione da parte del presidente Trump delle nostre capacita', determinazione e intenzioni. Se Trump cerca un'escalation, e' proprio cio' per cui le nostre Forze Armate Potenti sono da tempo preparate, e cio' che otterra''.

Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, aggiungendo che la responsabilita' per un eventuale intensificarsi delle azioni di autodifesa iraniane 'ricadra' interamente sull'amministrazione statunitense'. Secondo Araghchi la settimana di guerra e' costata agli Usa '100 miliardi di dollari, oltre alle vite di giovani soldati.

Quando i mercati riapriranno, questo costo aumentera' ulteriormente e sara' trasferito direttamente agli americani alle stazioni di rifornimento'. Il ministro ha detto di aver avvertito Trump del fatto che 'la guerra non migliorera' la loro posizione negoziale'. 'Il popolo americano ha votato per porre fine al coinvolgimento in costose situazioni complicate in Medio Oriente. Invece, si e' ritrovato con un'amministrazione che Netanyahu, dopo decenni di tentativi falliti, e' finalmente riuscito a ingannare per far combattere le guerre di Israele', ha aggiunto. Questa, per il ministro 'e' una guerra di scelta perseguita da una piccola cabala di 'Israel Firsters', e 'Israel First' significa sempre 'America Last'', ha concluso.

Mar-

