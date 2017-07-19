Iran: minaccia Trump e Israele, "abbiamo piani speciali per lui e Tel Aviv"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - L'Iran ha minacciato il presidente statunitense Donald Trump di avere "piani speciali" per lui e per gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Fars, una fonte ha dichiarato che "questa sera sono previsti piani speciali a Tel Aviv e in alcuni paesi alleati regionali di Stati Uniti e Israele, che allontaneranno completamente ogni speranza di negoziato dalle menti degli aggressori". La minaccia e' giunta dopo che Trump ha suggerito che lo Stretto di Hormuz potrebbe essere gestito congiuntamente da lui e dall'Ayatollah, una volta che sara' completamente riaperto al mondo dopo i colloqui per porre fine alla guerra con l'Iran. "Funzionari informati in Iran hanno annunciato che non ci sono negoziati e hanno sottolineato che finche' gli Stati Uniti non si ritireranno completamente, evacueranno le loro basi nella regione, pagheranno un risarcimento e riceveranno garanzie valide di non ripetere l'aggressione, ne' la guerra finira' ne' lo Stretto di Hormuz verra' riaperto", scrive ancora l'agenzia.

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(RADIOCOR) 23-03-26 19:44:27 (0660) 5 NNNN