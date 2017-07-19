Iran: Mantovano, tregua e' sospiro di sollievo, ora impegno tutti per pace stabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - "Stanotte tutti abbiamo tratto un sospiro di sollievo". Cosi' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha commentato la tregua Usa-Iran in un punto stampa a margine della visita ad Afragola-Casoria dove il Sottosegretario ha preso parte all'avvio delle attivita' di rimozione dei rifiuti previste dal piano del Governo per il risanamento ambientale della cosiddetta 'Terra dei Fuochi'.

"Credo - ha aggiunto Mantovano - che debbano incidere maggiormente le preoccupazioni espresse dall'Unione Europea nel suo insieme, dai singoli Stati che ne fanno parte, a cominciare dall'Italia e direi dalle parole del Santo Padre, che anche nei conflitti piu' aspri non vadano colpite le popolazioni civili e le infrastrutture essenziali. Pero' credo che dobbiamo fare tutti un passo in avanti e in questo siamo impegnati in questi 15 giorni perche' dal cessate il fuoco cosi' precario si arrivi a condizioni di pace vera, vera e stabile".

vmg

(RADIOCOR) 08-04-26 12:07:51 (0306)GOV 5 NNNN