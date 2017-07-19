Iran: Macron, sovranita' Iraq cruciale, evitare coinvolgimento in escalation

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - "La sovranita' dell'Iraq, e del Kurdistan al suo interno, e' fondamentale per la stabilita' regionale. Occorre fare tutto il possibile per evitare che l'Iraq sia trascinato nell'escalation in corso. La Francia rimane al fianco dei suoi partner iracheni". Lo ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron in un post su X, al termine di un colloquio telefonico con Nechirvan Barzani, presidente del Kurdistan iracheno.

"Gli ho espresso il mio sostegno in seguito all'inaccettabile attacco che questa mattina ha preso di mira la sua residenza a Dohuk", ha detto Macron, parlando di uno sviluppo "estremamente preoccupante" che "si aggiunge a una recrudescenza degli attacchi contro le istituzioni irachene, come quello che questa settimana ha causato la morte di sei Peshmerga e per il quale ho inviato al presidente Barzani le mie piu' sentite condoglianze".

Ars

(RADIOCOR) 28-03-26 18:56:42 (0438) 5 NNNN