Iran: Israele, effettuati attacchi contro gli aeroporti di Teheran

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 apr - L'aeronautica israeliana ha annunciato di aver condotto durante la notte una "ondata su larga scala di attacchi" contro velivoli e strutture negli aeroporti di Teheran, che secondo Israele sono stati utilizzati dalle forze armate iraniane e dai Guardiani della Rivoluzione. Decine di caccia israeliani - afferma l'esercito - hanno colpito "una varieta' di asset aerei" appartenenti all'aeronautica iraniana, inclusi aerei ed elicotteri, nonche' infrastrutture militari presso l'aeroporto internazionale di Mehrabad e gli aeroporti Bahram e Azmayesh nella capitale iraniana, riducendo ulteriormente 'le capacita' aeree del regime".

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