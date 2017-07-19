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            Iran: Erdogan accusa Israele di sabotare ogni sforzo di pace

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 apr - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di 'sabotare ogni sforzo' di pace in Medio Oriente. "Il governo israeliano continua a sabotare ogni tentativo volto a porre fine alla guerra", ha dichiarato Erdogan al termine di una riunione del suo gabinetto, promettendo di "proseguire sforzi sinceri" finche' "rimarra' la minima possibilita' di far tacere le armi e spazio per negoziati".

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            (RADIOCOR) 06-04-26 18:26:23 (0334) 5 NNNN

              


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