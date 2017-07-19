Iran: Dongyu (Fao), uno shock al cuore del sistema agroalimentare globale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 mag - 'La scarsita' globale di fertilizzanti causata dalle perturbazioni nello Stretto di Hormuz, comportera' rese inferiori e un'ulteriore contrazione delle disponibilita' alimentari nella seconda meta' del 2026 e nel corso del 2027'. Lo ha detto il direttore generale della Fao, QU Dongyu, intervenendo alla riunione ministeriale dei Paesi MED9++ su 'Sostegno alla Sicurezza Alimentare e all'Accesso ai Fertilizzanti', co-presieduta dalla Fao, Italia e Croazia. 'Non si tratta soltanto di una crisi geopolitica, ma di uno shock al cuore stesso del sistema agroalimentare globale', ha detto rivolgendosi a ministri e alti rappresentanti riuniti a Roma, ribadendo come la crisi attuale incida in misura crescente su produzione alimentare, scambi commerciali, input agricoli e accesso al cibo a livello mondiale.

com-sma.

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