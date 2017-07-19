Iran: domani riprendono i voli internazionali dall'aeroporto di Mashhad

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - I voli internazionali dall'aeroporto di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, riprenderanno lunedi'. Lo ha annunciato l'Organizzazione per l'aviazione civile del Paese precisando che "E' stata concessa l'autorizzazione a operare voli passeggeri internazionali dall'aeroporto di Mashhad, a partire da domani", come riportato dalla televisione di stato. Ieri lo spazio aereo del Paese e' stato parzialmente riaperto e i voli internazionali hanno potuto nuovamente sorvolare la parte orientale del Paese. Il trasporto aereo passeggeri in Iran era stato interrotto all'inizio dell'offensiva israelo-americana il 28 febbraio.

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(RADIOCOR) 19-04-26 13:39:45 (0272) 5 NNNN