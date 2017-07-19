Iran: Coldiretti, urea a 870 euro a tonnellata, in un anno +85%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 mag - La crisi di Hormuz ha fatto salire alle stelle i costi dei fertilizzanti come l'urea, che e' balzata a 870 euro a tonnellata, contro i 470 del maggio di un anno fa (+85%), mentre nello stesso periodo il nitrato ammonico e' passato da 369 euro a tonnellata a 510 (+38%). E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati camerali, diffusa in occasione del vertice a Roma del Gruppo dei Paesi del Mediterraneo dell'Unione Europea, Med9, presieduto dal vicepremier e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani.

Secondo una stima della Fao - ricorda Coldiretti -, la chiusura di Hormuz ha ritardato la disponibilita' fino a 3 milioni di tonnellate di fertilizzanti al mese, mettendo a rischio la produttivita' agricola.

com-sma.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-05-26 18:28:16 (0742)FOOD 5 NNNN