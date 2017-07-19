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            Iran: Coldiretti, urea a 870 euro a tonnellata, in un anno +85% -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 mag - L'aumento incontrollato dei concimi, unito a quelli sul gasolio agricolo e degli altri fattori di produzione legati alla guerra in Iran, sta impattando pesantemente sulle aziende agricole italiane, mettendo a rischio la produzione alimentare e rendendo necessarie urgenti misure a livello europeo per contrastare la crisi. Il pericolo e' un calo della disponibilita' di prodotto, che potrebbe arrivare a favorire fenomeni di delocalizzazione. Per Coldiretti, la Ue continua ad apparire molto distratta e molto in ritardo nel seguire le esigenze che vivono oggi i coltivatori europei.

            com-sma.

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