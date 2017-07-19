Iran: Coldiretti, per l'agricoltura costi di produzione saliti fino al 30%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - L'esplosione dei costi di produzione fino al 30% scatenato dalla guerra in Iran mette a rischio le produzioni agricole, con rincari a doppia cifra per fertilizzanti e listini delle materie plastiche, rendendo necessarie misure urgenti di sostegno Ue per tutelare le coltivazioni. Ad affermarlo e' la Coldiretti, in occasione della mobilitazione di tremila agricoltori e pescatori dell'Adriatico, al Pala Dean Martin di Montesilvano, in Abruzzo, che arriva dopo altre tappe in tutta Italia, che hanno visto la partecipazione di 40mila soci agricoltori. Complessivamente, tra energetici, fertilizzanti e antiparassitari, i costi per un'azienda agricola salgono fino al 30%, colpendo soprattutto quelle piu' meccanizzate.

com-sma.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-03-26 10:22:10 (0213)ENE,FOOD 5 NNNN