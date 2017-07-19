Iran: Cina, se guerra si intensifica intera regione puo' sprofondare nel caos

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mar - La Cina ha avvertito che la situazione in Medio Oriente potrebbe precipitare se il presidente statunitense Donald Trump dovesse dare seguito alla sua minaccia di distruggere le centrali elettriche iraniane. 'Se la guerra si intensificasse e la situazione peggiorasse ulteriormente, l'intera regione potrebbe sprofondare nel caos', ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante una conferenza stampa gia' programmata. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti 'distruggeranno' le centrali elettriche iraniane se Teheran non riaprira' lo Stretto di Hormuz entro stasera.

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