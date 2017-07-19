Iran: Bessent, si rispettino sanzioni, non alimentare 'macchina guerra' Teheran

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Parigi, 18 mag - "Domani parleremo anche di sanzioni e finanziamento del terrorismo, e invitiamo tutti i paesi del G7, nonche' tutti i nostri alleati e il resto del mondo, a rispettare il regime sanzionatorio, in modo da poter contrastare i flussi finanziari illeciti che alimentano la macchina da guerra iraniana e restituire questi fondi al popolo iraniano". Lo ha detto Scott Bessent, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti arrivando al G7 delle Finanze.

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(RADIOCOR) 18-05-26 09:08:52 (0141) 5 NNNN