Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Iran: abbattuti due droni da forze Usa sullo stretto di Hormuz

            Pakistan invia lettera a Khamenei (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - Nel centesimo giorno dall'inizio della guerra in Iran, gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. La notizia allontana l'ipotesi di una imminente soluzione per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Per altro anche i negoziati di pace sembrano essere entrati in una fase di stallo, sebbene il Pakistan continui a portare avanti i suoi sforzi di mediazione, con un'altra visita a Teheran del ministro dell'Interno, Mohsen Naqvi, che ha consegnato una "lettera speciale" al ministro degli Esteri iraniano. Cosi' ha riferito la televisione di stato dell'Iran. La missiva, indirizzata alla guida suprema, Mojtaba Khamenei, contiene 'un messaggio molto importante', ha detto Naqvi.

            emi-

            (RADIOCOR) 07-06-26 14:49:26 (0296) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.