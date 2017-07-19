Iran: abbattuti due droni da forze Usa sullo stretto di Hormuz

Pakistan invia lettera a Khamenei (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - Nel centesimo giorno dall'inizio della guerra in Iran, gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. La notizia allontana l'ipotesi di una imminente soluzione per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Per altro anche i negoziati di pace sembrano essere entrati in una fase di stallo, sebbene il Pakistan continui a portare avanti i suoi sforzi di mediazione, con un'altra visita a Teheran del ministro dell'Interno, Mohsen Naqvi, che ha consegnato una "lettera speciale" al ministro degli Esteri iraniano. Cosi' ha riferito la televisione di stato dell'Iran. La missiva, indirizzata alla guida suprema, Mojtaba Khamenei, contiene 'un messaggio molto importante', ha detto Naqvi.

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(RADIOCOR) 07-06-26 14:49:26 (0296) 5 NNNN