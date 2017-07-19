Iran: abbattuti due droni da forze Usa sullo stretto di Hormuz -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - Negli ultimi giorni Iran e Stati Uniti sono rimasti reticenti riguardo ai colloqui di pace. Donald Trump cerca una via d'uscita da questo impopolare conflitto negli Stati Uniti, la Repubblica Islamica sostiene di aver inflitto loro una "sconfitta schiacciante", nonostante la morte di diversi suoi leader di alto livello e di migliaia di civili nei bombardamenti.

Dal cessate il fuoco dell'8 aprile, le ostilita' erano praticamente cessate, ma sono recentemente riprese, in particolare intorno allo Stretto di Hormuz, una via marittima strategica per il transito di idrocarburi controllata da Teheran. Il Comando Centrale degli Stati Uniti in Medio Oriente ha indicato che le forze statunitensi restano in stato di massima allerta e pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana.

Venerdi' sera, il Centro di Comando ha abbattuto quattro droni d'attacco iraniani e in risposta l'Iran ha lanciato una raffica di missili contro installazioni militari in Kuwait e Bahrein, alleati degli Stati Uniti che hanno denunciato l'accaduto come "una pericolosa escalation".

Nel frattempo, le ostilita' sono proseguite sull'altro fronte del conflitto, in Libano, da dove domenica sono stati lanciati proiettili contro Israele, nonostante un cessate il fuoco teoricamente in vigore.

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(RADIOCOR) 07-06-26 14:53:04 (0298) 5 NNNN