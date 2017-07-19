Iran: a Parigi riunione dei 'volontari' per sicurezza stretto di Hormuz - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Parigi, 17 apr - All'Eliseo si parla di una 'terza via' tra il blocco dello stretto deciso dall'Iran e il blocco imposto dagli Usa alle navi in arrivo e in partenza dei porti iraniani: 'E' necessaria una terza via tra la massima pressione esercitata in precedenza dagli Stati Uniti sull'Iran e la ripresa della guerra, compresa la distruzione iraniana degli Stati del Golfo". Una operazione che sarebbe realizzata 'in stretto contatto con gli Stati Uniti anche se non ci sara' una coalizione con loro perche' non siamo parte in causa nel conflitto". L'idea e' coinvolgere i paesi 'non belligeranti'.

C'e' chi ha enfatizzato la differenza nell'approccio al tema fra il cancelliere tedesco e il presidente francese. Ieri Merz ha indicato che la Germania e' pronta a contribuire alla sicurezza delle rotte marittime a certe condizioni e di voler discutere anche 'la partecipazione di forze militari american'. Da parte francese viene negata che sia possibile formare una coalizione con gli Stati Uniti. La Casa Bianca ha ribadito sempre ieri che la Marina americana ha tutti i mezzi per garantire la sicurezza nello stretto, tuttavia Trump ha piu' volte indicato che proprio la sicurezza e' affare degli europei. In ogni caso, alla riunione di oggi non partecipano, ovviamente, ne' americani ne' israeliani.

Il governo tedesco ha indicato la disponibilita' a impiegare dragamine a condizione che ci sia un accordo stabile di stop dei bombardamenti da entrambe le parti, che ci sia un mandato internazionale (Onu). Comunque dovra' passare da una decisione parlamentare.

La missione militare di sicurezza dovra' essere esclusivamente difensiva e volta a garantire il passaggio delle navi. Il piano prevederebbe tre fasi: definizione dei mezzi per permettere la liberta' di trasporto nello stretto; supporto logistico alle navi attualmente bloccate; aspetti militari per garantire la libera circolazione. Ci si aspetta che oggi venga indicato chiaramente che non dovra' esservi alcun pedaggio per il passaggio nello stretto (come vuole l'Iran).

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 17-04-26 13:54:52 (0384) 5 NNNN