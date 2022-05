Internet: presunto attacco hacker a siti istituzionali italiani

Min.Difesa: 'Nostro bloccato per manutenzione pianificata' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - Un attacco hacker, sferrato da un collettivo filorusso denominato Killnet, e probabilmente rivendicato con un criptico messaggio su Telegram, avrebbe colpito diversi siti istituzionali italiani, come il Ministero della Difesa, il Senato, l'Istituto superiore di sanita' e l'Aci. Nel frattempo lo Stato maggiore della Difesa in una nota ha precisato che "in riferimento alla notizia circolata circa l'impossibilita' di raggiungere il sito internet www.difesa.it, la stessa e' dovuta ad attivita' di manutenzione da tempo pianificata, in atto sul sito".

