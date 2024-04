Ingegneria: Oice, con Bim il 32,6% di gare promosse nel 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 apr - Nel 2023 la percentuale di gare Bim (Building Information Modeling) ha raggiunto il 32,6% del totale delle procedure rispetto al 13,7% del 2022. Il livello di maturita' delle stazioni appaltanti misurato dalla presenza di capitolati informativi nelle procedure di gara e' ancora basso nonostante l'incremento dal 19,9% al 29,4%. Oltre l'81,5% delle gare Bim sono sopra soglia Ue. Sono questi i dati principali del settimo Rapporto sulla digitalizzazione e le gare Bim emesse nel 2023, diffusi oggi dall'Oice, l'associazione delle societa' di ingegneria e di architettura aderente a Confindustria, nel corso di un evento tenutosi a Roma e organizzato sotto l'egida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con la collaborazione del Consiglio nazionale degli ingegneri, patrocinato dall'Anac e dell'Ance. I risultati del Report sono stati illustrati dal vice presidente Oice con delega per la digitalizzazione, Alfredo Ingletti, che fra le altre cose ha sottolineato che 'dal 1 gennaio 2024 si e' avviata la definitiva transizione al digitale: per effetto di questa previsione tutte le fasi in cui si articola il ciclo di vita del contratto (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) dovranno ora essere interamente gestite attraverso piattaforme e servizi tecnologici interoperabili. La partenza e' stata un po' in salita ma confidiamo che, con il contributo di tutti gli operatori del settore, questa transizione sia definitiva ed.

irreversibile'. com-ler

