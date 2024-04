Infrastrutture: Rixi, dopo Europee inaugurazioni su valichi occidentali

Su raddoppio traforo Bianco 'credo troveremo soluzioni' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - 'Ovviamente la campagna elettorale per le europee tende un po' a rallentare alcuni processi, ma siamo fiduciosi che subito dopo le europee avremo una serie di inaugurazioni sui valichi alpini occidentali e cio' ci consentira' di tornare a una normalita' e di dare alle aziende piemontesi la possibilita' di tornare ad avere collegamenti'. Lo ha dichiarato il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, a margine della presentazione del Rapporto Oti Piemonte 'Infrastrutture e logistica. Il Nord Ovest nel contesto europeo'. Rixi prevede per il secondo semestre il ripristino di collegamenti normali con la Francia. Per quanto riguarda la Tav, l'Italia ha 'chiesto di accelerare alla parte francese e abbiamo trovato per una volta un'apertura importante quindi tutto sommato siamo abbastanza soddisfatti in questo momento'. Sul fronte del Monte Bianco, ha concluso, 'noi crediamo che seconda canna sia necessaria. Ci sono perplessita' da parte delle comunita' locali d'oltralpe, ma stiamo analizzando le cose dal punto di vista pragmatico e quindi credo che troveremo soluzioni'.

