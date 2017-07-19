Infrastrutture: Cattoni, tunnel Brennero e Ponte Stretto opere strategiche per Paese
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - 'Il Ponte sullo Stretto di Messina e' un progetto che genera profitti. Come il tunnel di base del Brennero. Sono due grandissime opere del sistema Paese che possono creare ricchezza'. Lo ha affermato Diego Cattoni, ad di Autostrada del Brennero, intervenendo a un convegno organizzato nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento de Il Sole24Ore.
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