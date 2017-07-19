Industria: Rocca (Techint), politica in crisi, ma contesto molto incerto e anomalo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - Per quanto riguarda le strategie a sostegno dell'industria, "la politica e' in crisi, noi la critichiamo perche' non prende decisioni abbastanza forti in questo momento. Ma quello che sta succedendo e' che ci sono crisi gigantesche, finanziarie e pandemiche, che non hanno confini. In un contesto di questo genere il mondo e' incerto nella strada da prendere, quindi quello che vediamo e' molto anomalo". Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente del Gruppo Techint, durante uno dei panel del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore. Quello che si vede con chiarezza, ha detto Rocca, "e' che si va a grande velocita' in una direzione di una deindustralizzazione, stiamo investendo miliardi per settori dematerializzati e stiamo dedicando tempo, mezzi enormi per fare qualcosa che serve a sostituirci nell'attivita' intellettuale, come l'intelligenza artificiale". Tuttavia, "il mondo dimostra che, nonostante questa situazione di battaglia tra le grandi potenze e di incertezza che dobbiamo affrontare, si va avanti e si riesce a organizzarsi", ha detto.

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(RADIOCOR) 21-05-26 10:20:31 (0289) 5 NNNN