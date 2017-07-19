Imprese: Urso, per Transizione 5.0 a disposizione 10 mld in tre anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Per Transizione 5.0 saranno disponibili "quasi 10 miliardi di euro con una programmazione triennale 2026-28: risorse che consentiranno alle nostre imprese di ammodernarsi sia sul piano della transizione digitale sia sul piano sempre piu' importante dell'efficientamento energetico attraverso l'utilizzo di tecnologie green, come pannelli fotovoltaici sui capannoni ai fini dell'autoconsumo industriale, una riduzione dei consumi e quindi dei costi". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un'iniziativa elettorale a Castelfranco Veneto. "Negli ultimi due anni abbiamo garantito alle imprese oltre 10 miliardi alle imprese che significano circa 30 miliardi di investimenti. Andremo avanti su questa strada, con una programmazione triennale", ha concluso Urso.

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(RADIOCOR) 10-05-26 17:29:25 (0383) 5 NNNN