Imprese: Urso, l'Italia passa da 23 a 16 posto per attrattivita', cresce l'export

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - 'L'indice di attrattivita' dell'Italia lo scorso anno ha scalato sette posizioni, passando dal 23esimo posto al 16esimo. L'indice degli investimenti esteri passa dall'11 all'8 posto al mondo'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Forum in Masseria 2026 moderato da Bruno Vespa. 'Le esportazioni - ha continuato -sono cresciute del 3,3% nel 2025 e del 7,2% negli Usa.

Stiamo concorrendo con due giganti asiatici, Giappone e Corea del Sud per il quarto posto mondiale. Gli investimenti esteri in Italia crescono del 17% e si registra un +19% di investimenti esteri nella borsa italiana'. 'E il nuovo piano transizione 5.0 - ha concluso il ministro -, con 10 miliardi di euro collocati nel piano triennale 2026-2028, puo' consentire investimenti nell'innovazione tecnologica, nell'intelligenza artificiale, nell'economia digitale e nell'efficientamento energetico'.

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(RADIOCOR) 13-06-26 12:27:34 (0219) 5 NNNN