Imprese: Urso, Italia resiliente a crisi e capace di cogliere opportunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 26 mar - 'L'Italia manifesta una resilienza, una capacita' di resistere alle crisi e di cogliere nuove opportunita' che stanno in qualche misura sorprendendo gli osservatori e le imprese internazionali'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione di Cosmoprof a Bologna. 'Nell'anno piu' difficile', il 2025, le esportazioni italiane 'hanno conseguito nuovi primati sia negli Stati Uniti, crescendo di oltre il 7% trainate anche dalla cosmetica, sia a livello globale con un balzo del 3,3%, che ci ha permesso di agguantare il Giappone come quarto paese esportatore mondiale. Sono cresciuti nel contempo anche gli investimenti esteri in Italia: quasi il 20% in tre anni', ha continuato, specificando che, per il settore della cosmetica, le previsioni 'sono ottimiste anche quest'anno, malgrado un conflitto che colpisce una delle aree in cui piu' e' cresciuta la cosmetica e in generale il Made in Italy'.

Emirati, Golfo Persico, Arabia Saudita, Qatar sono 'mercati per noi importantissimi sia per la crescita e la presenza dei nostri prodotti, sia come paesi investitori in Italia, che hanno accresciuto i loro investimenti negli ultimi anni', ha concluso.

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(RADIOCOR) 26-03-26 12:27:54 (0360) 5 NNNN