Imprese: Unioncamere, quasi 700 in piu' nel I trimestre 2026 -2

Tagliavanti: 'Fase complessa, dati confermano forza tessuto" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - 'In una situazione generale socio-politica che resta di estrema incertezza e in un quadro economico globale di forte imprevedibilita', i dati diffusi oggi dalla rilevazione di Unioncamere/Infocamere - sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti - inducono a un moderato ottimismo e confermano una tenace dinamicita' del nostro tessuto produttivo. I dati di Roma e del Lazio, nel primo trimestre 2026, dimostrano - ancora una volta - che il nostro tessuto produttivo e' forte e capace di reagire in maniera efficace alle difficolta', ma non bisogna adagiarsi ed e' prioritario insistere nelle azioni di supporto. La preoccupazione principale riguarda la fiammata dei costi energetici, una situazione molto seria che impatta negativamente sulle nostre imprese e che ci auguriamo possa trovare una soluzione quanto prima. Il rialzo di questi costi, inoltre, se permanente potrebbe causare il riacutizzarsi delle dinamiche inflattive e anche una conseguente pressione sulla Bce per un aumento dei tassi di interesse: un fatto che rappresenterebbe un colpo decisamente pesante per la competitivita' delle nostre imprese'.

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