Imprese: Sace, export mobile italiano stabile a 13,8 mld nel 2025 -2

Prospettive crescita in Nord Africa, Marocco in testa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 apr - Sono state riportate dinamiche favorevoli, spiega Sace, anche da mercati meno presidiati, su tutti Turchia (+36,9%) e Marocco (+53,5%) e Brasile (+5,4%). In aggiunta, in India la crescita del mercato del mobile e' favorita dall'aumento dei redditi disponibili, dall'urbanizzazione e dal cambiamento delle preferenze dei consumatori verso soluzioni abitative modulari e dal design contemporaneo.

Invece il Nord Africa presenta prospettive di crescita rilevanti per il mobile italiano, in particolare in Marocco, dove il turismo di fascia alta, gli investimenti infrastrutturali e la valorizzazione del patrimonio culturale sostengono la domanda di arredamento di alta qualita', posizionando favorevolmente le imprese del Made in Italy. Tra le altre economie, afferma Sace, emergono Giappone, mercato altamente sofisticato in cui l'Italia e' primo fornitore europeo nel comparto, e Corea del Sud, la cui crescita e' sostenuta da una domanda dinamica e trainata in particolare da una fascia demografica giovane. Stringendo invece la lente sui produttori italiani, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia trainano le vendite estere del Mobile, contribuendo complessivamente a quasi il 70% del totale. La Lombardia, che da sola rappresenta circa il 30%, lo scorso anno ha registrato una lieve flessione dell'1,8%. In calo anche l'export del Veneto (-2,7%), mentre si osserva una dinamica positiva del Friuli-Venezia Giulia (+5,2%) e dell'Emilia-Romagna (+1,8%). Infine, e' positivo l'andamento dell'export in Puglia (+12,2%).

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(RADIOCOR) 14-04-26 11:25:25 (0298) 5 NNNN