Imprese: Mingori Engineering & Building ottiene lo status di B Corp -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - Tra i criteri valutati, l'attenzione verso l'impatto ambientale nel settore in cui opera Mingori Engineering & Building, che impiega di materiali certificati a basso impatto ambientale e ha come obiettivo l'ottenimento di appalti orientati all'efficientamento energetico e al raggiungimento di prestigiose certificazioni ambientali, come il Leed (uno dei protocolli piu' importanti a livello mondiale per la sostenibilita' degli edifici). In linea con i principi dell'economia circolare, sono state implementate soluzioni volte a ridurre l'utilizzo di materie prime e la produzione di rifiuti, promuovendo il riutilizzo e il riciclo dei materiali. Un'altra priorita' cruciale e' la riduzione delle emissioni di CO2. Attualmente, l'azienda si sta concentrando sull'acquisto di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, senza escludere l'adozione di soluzioni per la compensazione delle emissioni in futuro.

L'impegno di Mingori Engineering & Building si estende anche al sociale. Da anni, l'azienda collabora con enti no-profit, associazioni ed enti formativi. All'interno dell'azienda, si lavora costantemente per migliorare l'ambiente lavorativo per dipendenti e collaboratori, attraverso politiche di Welfare aziendale costantemente implementate. L'azienda ha poi un sistema di policy aziendali e governance. Michele Mingori, Consigliere Delegato di Mingori Engineering & Building.

'Questo risultato non solo ci permette di riflettere con soddisfazione sul nostro passato, ma ci motiva a perseguire ulteriori miglioramenti per il futuro'. 'Diventare una Certified B Corp e' prova del fatto che l'azienda soddisfa gli standard elevati B Lab di impatto sociale e ambientale, trasparenza - dall'impronta di carbonio fino al coinvolgimento dei propri lavoratori nei processi decisionali - e stakeholders governance', spiega Anna Puccio, Managing Director di B Lab Italia.

