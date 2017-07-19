Imprese: Mimit, al via il bando 'Investimenti sostenibili 4.0' da 448 milioni

Fondi destinati alle aziende del Sud e delle Isole maggiori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Al via il nuovo bando 'Investimenti sostenibili 4.0' del ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una dotazione finanziaria di 448 milioni di euro destinata a sostenere i programmi innovativi, green e ad alto contenuto tecnologico delle Pmi del Mezzogiorno. Il decreto attuativo e' stato adottato dal ministro Adolfo Urso.

Le risorse sono rivolte a micro, piccole e medie imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, con una quota pari al 25% riservata a micro imprese e Pmi. Circa 216 milioni provengono dal Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitivita' 2021-2027, mentre altri 224 milioni derivano dal riutilizzo di risorse rientrate da precedenti programmi operativi nazionali.

Le agevolazioni potranno coprire fino al 75% delle spese ammissibili, di cui il 35% come contributo a fondo perduto e il 40% sotto forma di finanziamento agevolato a tasso zero, con durata massima di sette anni. Ammessi investimenti compresi tra 750mila e 5 milioni di euro per programmi basati su tecnologie Transizione 4.0, tra cui intelligenza artificiale, IoT, cloud, cybersecurity, blockchain e big data.

Tra le spese finanziabili rientrano macchinari, impianti, software, licenze, opere murarie entro il 40% del totale e consulenze specialistiche ed energetiche. I progetti dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda e completati entro 18 mesi.

Le domande potranno essere presentate con procedura a sportello tramite la piattaforma di Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Mimit. Termini e modalita' operative saranno definiti con un successivo provvedimento ministeriale.

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(RADIOCOR) 20-05-26 09:07:26 (0208) 5 NNNN