Imprese: Marsocci, Mazzoncini, Folgiero e Branca tra i premiati del 'Guido Carli' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - Nel ricevere il premio dalle mani di Ornella Barra di Boots, Marsocci ha ricordato il rapporto con Giorgio Armani e il suo insegnamento fondato su una 'capacita' di ascolto feroce', di 'non distrarsi mai' e di 'avere lo stesso atteggiamento con tutti, dai direttori al centralinista'. Mazzoncini, premiato dall'a.d. di Eni Claudio Descalzi, ha individuato tre punti in comune con Guido Carli: l'origine geografica e culturale ('Siamo entrambi bresciani di nascita ed europei di cultura'), la presbiopia (che 'pero' permette di guardare lontano') e il linguaggio della matematica e dei numeri (che 'consente di conservare indipendenza cognitiva'). Branca, premiato dall'imprenditrice Deborah Paglieri, ha ricordato Carli come una persona che 'trasmetteva perfettamente quell'idea dell'economia non come scienza esatta ma fatta dagli uomini, parlando del concetto di capitale sensibile che e' rappresentato dalla fiducia'. L'a.d. di Fincantieri Folgiero, premiato da Claudia Parzani, ha evidenziato 'la multidisciplinarieta' di questo premio, un riconoscimento per i progetti che stiamo portando avanti non soltanto in ambito aziendale ma anche in ambito sociale e istituzionale con decisioni che guardano sempre all'interesse nazionale, in questo momento geopolitico particolare'. Le altre personalita' che hanno ricevuto il riconoscimento sono il paesaggista Mario Faro, la giornalista Francesca Fagnani, l'attrice Anna Ferzetti, il comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo, la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, don Antonio Coluccia, i ristoratori Nadia e Antonio Santini e il cantautore Riccardo Cocciante.

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(RADIOCOR) 08-05-26 19:23:30 (0699) 5 NNNN