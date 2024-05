Imprese: Intesa Sp, nel Lazio fatturato manifatturiero 2022 a livelli pre covid -2

Lazio seconda regione per start up innovative (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - La regione Lazio presenta un'elevata specializzazione nei settori avanzati, in particolare nella farmaceutica, nell'aerospazio, nell'elettronica, ma anche in settori piu' tradizionali, come l'alimentare, i materiali da costruzione, i prodotti della stampa, la detergenza e la cosmetica. Tutti questi settori presentano, nel territorio laziale, una percentuale di addetti sul manifatturiero regionale molto superiore alla media italiana: oltre 5 volte l'incidenza nazionale per farmaceutica e aerospazio, circa il doppio per la stampa, per la detergenza e cosmetica e per i materiali da costruzione.

Proprio intorno ad alcune di queste specializzazioni, si sono sviluppati in regione tre poli tecnologici ad elevato contenuto hi-tech: il Polo Farmaceutico e l'Aerospaziale del Lazio e l'ICT romano, a cui si aggiungono il distretto industriale della Ceramica di Civita Castellana e quello dell'Ortofrutta dell'Agro-pontino, tutti monitorati dal Research Department di Intesa Sanpaolo. "Elevata e' anche la presenza di start-up innovative in regione: il Lazio e' al secondo posto in Italia per numero, con circa 1.600 start-up innovative ad aprile 2024, dopo la Lombardia che ne conta oltre 3.400".

Transizione digitale e green, aggiunge il comunicato, "faranno da motore" agli investimenti per il futuro, come emerge da una survey interna di Intesa Sanpaolo sul sentiment delle imprese rilevato dai colleghi gestori, alla quale hanno partecipato oltre 300 rispondenti nel Lazio.

"I dati indicano una buona tenuta dell'economia italiana, in un contesto complesso ma non privo di opportunita'. Il Lazio si contraddistingue ancora una volta per resilienza e capacita' di interpretare il cambiamento, grazie anche alla forza dei poli tecnologici e dei distretti, alla propensione all'export e alla presenza di comparti ad alto potenziale come la space economy, la farmaceutica, la cosmetica, la detergenza e l'agro-alimentare" spiega Roberto Gabrielli, Direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo.

