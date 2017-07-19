Imprese: Gay (Industriali Torino), serve politica industriale, uscire da logiche legate a elezioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 17 apr - All'Italia "serve una politica industriale che per una volta esca dalle logiche legate alle prossime elezioni, ma unendo questi puntini, prenda questo Paese e lo faccia diventare non solo la seconda manifattura europea, cosa che ormai sappiamo benissimo, ma puoi farlo diventare veramente protagonista della nuova industria". Lo ha detto Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali Torino, intervenendo al convegno "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare", in corso nel capoluogo ligure. "Quando hai dei territori operosi, capaci, innovativi, che si legano per la capacita' di trasformare innovazione di nicchia in innovazione di massa, estraendo il valore aggiunto, tu hai quasi tutti gli ingredienti della ricetta, eccetto, una visione industriale del Paese a medio lungo termine su cui noi possiamo condividere la traiettoria ma la cui attuazione sta nelle mani dei decisori pubblici", ha detto Gay, sottolineando che "quando parliamo di innovazione, creazione di valore aggiunto, quindi talento, reskilling, upskilling e formazione di primo livello parliamo di un patrimonio straordinario che in parte abbiamo e a cui dobbiamo puntare per essere pronti quando il dual use e la produzione di massa diventeranno realta' e noi in questo siamo maestri nel mondo". Tutto questo e' stato fatto "con il mercato della nautica.

L'abbiamo fatto con l'automotive prima e con la mobilita' dopo. Quindi possiamo farlo per tutta la produzione industriale che riguardera' sicuramente il cielo e lo spazio.

E' un'asse da cui non si puo' prescindere", ha detto Gay.

Ars

(RADIOCOR) 17-04-26 13:59:30 (0388) 5 NNNN