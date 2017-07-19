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            Imprese: Cribis, +23,2% a 2.885 liquidazioni giudiziali Italia in I trim

            Piu' dei livelli pre-Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - Sono 2.885 le liquidazioni giudiziali registrate in Italia nel primo trimestre del 2026 (+23,2%), un dato che supera quello del primo trimestre 2019 (2.867 casi), ultimo riferimento precedente alla pandemia. E' quanto emerge dall'analisi realizzata da Cribis, societa' del Gruppo Crif specializzata nelle informazioni commerciali su aziende italiane ed estere.

            Rispetto al primo trimestre del 2024 l'incremento e' del 37,1%, mentre rispetto al 2022 la crescita raggiunge il 50,9%. Un dato che segnala come, dopo la fase anomala degli anni segnati dalle misure straordinarie di sostegno, il numero delle procedure stia tornando su livelli piu' vicini a quelli osservati prima della pandemia, in un contesto che resta complesso per le imprese. A livello territoriale, la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di liquidazioni giudiziali nel primo trimestre del 2026, con 572 casi, pari al 19,8% del totale nazionale. Seguono il Lazio con 464 casi (16,1%) e la Campania con 275 (9,5%). Completano le prime posizioni Toscana con 218 casi, Piemonte e Veneto con 204 casi ciascuno. All'estremo opposto si collocano invece la Valle d'Aosta con quattro casi, Molise con 15, Basilicata con 17 e Trentino-Alto Adige con 29. Dal punto di vista settoriale, il commercio e' il comparto che registra il numero piu' elevato di liquidazioni giudiziali, con 854 casi nel trimestre. Seguono i servizi con 670 casi, l'edilizia con 575 e l'industria con 488.

            com-Mar

            (RADIOCOR) 28-04-26 13:11:33 (0417) 5 NNNN

              


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