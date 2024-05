Imprese: Confcommercio, in Lombardia settore servizi cresce del 2,2% in I trim -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 mag - La sofferenza del commercio di prossimita', secondo i dati di Confcommercio Lombardia, dettata anche da una difficolta' nel ricambio generazionale alla guida delle imprese, si riscontra anche dai dati dell'Osservatorio regionale del commercio, che mette in luce un calo del 5% dei piccoli esercizi commerciali dal 2015 al 2023 e un aumento, nello stesso arco temporale, del 4,6% delle medie strutture di vendita. 'La crescita dei servizi evidenzia una buona dinamicita' economica e il ridimensionamento della decrescita delle imprese di ristorazione e alloggio e' anche conseguenza di una dinamica turistica positiva. Un trend che va sostenuto con misure adeguate, anche utilizzando i fondi europei - dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti - Non e' pensabile, pero', rassegnarsi alla desertificazione commerciale, alla scomparsa di esercizi di vicinato che rappresentano storia, lavoro e riferimenti sociali per le comunita''.

'Occorre avviare - prosegue Massoletti - un circolo virtuoso con protagonista il partenariato pubblico-privato che acceleri una rigenerazione urbana in grado di attrarre investimenti, che a loro volta riqualificano i centri urbani.

Un modello che va in questa direzione, qui in Lombardia, gia' c'e': e' quello dei Distretti del Commercio, rilanciati negli ultimi anni dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, che vanno potenziati e resi sempre piu' laboratori innovativi di modelli di business in sintonia con le peculiarita' dei territori'.

