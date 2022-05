Imprese: Cairo, necessario ridurre cuneo fiscale, tempi stretti su Pnrr

"Se non si fanno assegnazioni diventa problema per crescita" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mag - In Italia sarebbe necessario 'ridurre il cuneo fiscale'. Cosi' il presidente e amministratore delegato di Rcs, Urbano Cairo, nel corso di un convegno a Palazzo Mezzanotte, parlando delle aliquote nei diversi Paesi. In Italia, sottolinea, siamo 'al 46-47-48% quando in Usa siamo al 29%'. Adesso, prosegue Cairo, 'la cosa importante e' fare velocemente il Pnrr , i tempi sono molto stretti. Se non si fanno tutte le assegnazioni entro l'anno, diventa un problema avere quei finanziamenti importanti che dovrebbero dare una grande spinta per la crescita futura'.

