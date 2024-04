Imprese: Assoholding con Trust in Italia per lancio Osservatorio Family Business

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - 'Non vi e' un'unica soluzione per la trasmissione del Family Business.

Ad oggi notiamo come manchi un'adeguata formazione sul tema, elemento che evidenzia la necessita' di coinvolgere sempre piu' professionisti e Family Office per superare le criticita' dei passaggi generazionali' ha spiegato l'avvocato Francesca Romana Lupoi, presidente del Trust in Italia, in vista del prossimo lancio il 22 aprile dell'Osservatorio Family Business di Assoholding. 'Crediamo che l'Osservatorio, con le diverse competenze presenti, possa essere un'assoluta novita' e luogo di confronto interno ed esterno. In particolare abbiamo la volonta' di ampliare gli strumenti del mondo della fiducia a supporto della pianificazione con un nuovo tipo di contratto, sino ad ora atipico, denominato contratto di affidamento fiduciario. Il nostro auspicio e' che tale strumento possa in futuro essere oggetto di una apposita legislazione interna'.

