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            Imprese: Angelilli, concerto Mimit-regioni su incentivi e pacchetto 5.0

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - 'Da parte del Mimit c'e' l'impegno a coordinare e concertare con le regioni sia l'impiego di 1,6 miliardi di incentivi, per esempio per contratti di sviluppo e accordi per l'innovazione, sia il pacchetto 5.0'. Lo riferisce l'assessore all'industria della regione Lazio, Roberta Angelilli, al termine del tavolo con le sette regioni automotive convocato questa mattina al Mimit dal ministro Adolfo Urso con al centro il futuro degli stabilimenti Stellantis, a partire dal sito laziale di Cassino, da mesi in sottoproduzione. Il tavolo con le regioni - presente il ministro Urso - e' durato oltre due ore. Il prossimo confronto ci sara' dopo il 21 maggio, giorno della presentazione del piano industriale di Stellantis.

            Fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 24-04-26 13:36:13 (0390)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 7,00 -2,67 14.39.20 6,927 7,154 7,097


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