Imprese: 59,5% non valuta soddisfazione del personale (studio Partner d'Impresa) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Secondo l'analisi di Partner d'Impresa innanzitutto mancano gli Hr manager aziendali. L'indagine parte infatti da un primo test di auto-analisi - chiamato Tsa - a cui viene sottoposto l'imprenditore per inquadrare i punti forti e le aree di miglioramento in base a quanto da lui percepito e conosciuto nella sua azienda. Da questi dati generali si riscontra la mancanza diffusa di una figura Hr interna che possa interfacciarsi in maniera corretta con il consulente del lavoro e a cui possa riportare dati oggettivi su eventuali necessita' dei dipendenti e la soddisfazione generale. Inoltre, si registra la tendenza a non richiedere ai propri consulenti del lavoro una previsione di costi puntuale preventiva che consenta di suggerire, tra le tante modalita' di assunzione o ingaggio di collaborazione del personale, le piu' idonee alla singola azienda. I numeri, riportati al consulente del lavoro (meglio ancora se da una figura Hr), possono consentire la definizione di una contrattualistica ad hoc che crei un rapporto 'win-win' tra azienda e dipendente, senza limitarsi alla definizione di contratti di assunzione standard. 'Ritengo ci sia ancora poca conoscenza degli strumenti che gli imprenditori hanno a disposizione per ridurre il costo del lavoro - spiega Sonia Canal, Amministratrice di Partner d'Impresa - con contratti efficienti che non vadano a discapito del lavoratore cosi' come vi e' poca competenza su come riconoscere e promuovere i talenti in azienda. Motivare e incentivare i dipendenti ripaga in impegno e dedizione al progetto da parte dei collaboratori; sono convinta che questa gratificazione del lavoratore non debba essere un'attivita' sporadica ma rientrare all'interno di un progetto di welfare strutturato e definito, volto al miglioramento delle performance aziendali'.

