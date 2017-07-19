Immobiliare: Teha, sistema ville venete genera valore per 630 mln

Quasi 30mila occupati con l'indotto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - Il sistema delle ville venete produce circa 630 milioni di euro di valore aggiunto complessivo - includendo effetti indiretti e indotti - a fronte di oltre 360 milioni di fatturato e 210 milioni di valore aggiunto diretto, con un effetto moltiplicatore pari a 3: in altre parole, per ogni euro prodotto dalle ville se ne mettono in moto altri due nell'economia generale della regione. E' quanto emerge dallo studio 'Ville Venete Re-Birth' realizzato da The European House - Ambrosetti (Teha) su commissione dell'Associazione Ville Venete, che quantifica per la prima volta quello che una nota definisce il 'Pil del bello', cioe' l'impatto economico della valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Le ville storiche censite sono state 4.243 tra Veneto e Friuli Venezia Giulia - tutte costruite tra il XV e il XVIII secolo - con una presenza rilevante nei piccoli centri: il 53,6% si trova in comuni sotto i 20mila abitanti.

A livello occupazionale si contano circa 13.690 addetti diretti, che salgono a quasi 30.000 considerando l'indotto.

Si tratta in larga parte di occupazione "ad alta specializzazione", con figure come "restauratori, artigiani, manutentori e professionisti della gestione del patrimonio".

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