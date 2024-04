Immobiliare: in ultimi 2 anni +76% prenotazioni dimore pregio Italia per periodo "ponti"

Emerge dall'Osservatorio Emma Villas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Ville e dimore di pregio saranno tra le protagoniste dei prossimi ponti di primavera. Secondo i dati dell'Osservatorio Emma Villas, azienda attiva nel Vacation Rental (affitti brevi di ville e casali di pregio), si registra un forte incremento delle prenotazioni di questo tipo di soluzione per chi pianifica un viaggio fuori casa per i ponti del 25 aprile e del primo maggio, registrando nel totale un +76% rispetto al 2022. In particolare, il 25 aprile e' diventato il weekend lungo piu' amato per chi desidera trascorrere alcuni giorni in una villa o un casale di pregio in Italia, con un aumento delle prenotazioni del 122% rispetto al 2022 dell'81% rispetto al 2023. Per il ponte del Primo Maggio si registra un +48% rispetto alle prenotazioni del 2022 e un +21% rispetto al 2023. "La villa sta diventando sempre di piu' la destinazione e il luogo ideale per vivere esperienze uniche e autentiche anche per delle fughe dalla quotidianita', scelte sia dai nostri connazionali che dai turisti stranieri. Un trend, quello della scelta di una dimora di pregio per le proprie vacanze, testimoniato anche dai nostri risultati in forte crescita, sia annuali che stagionali", ha detto Giammarco Bisogno, fondatore e Ceo di Emma Villas, sottolineando che "rispetto allo scorso anno le regioni che per il periodo hanno registrato una crescita piu' marcata sono state le Marche, per le quali abbiamo assistito ad un +120% nel numero delle prenotazioni, ma anche la Toscana e la Sicilia".

