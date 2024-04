Immobili: Salvini, la direttiva Ue casa-green e' una nuova tassa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - Una 'nuova tassa'. Cosi' il ministro delle Infrastrutture ha definito la direttiva europea sulle 'case green'. 'Per scelta europea - ha detto il ministro - in Finlandia come in Italia bisognera' spendere tra i 40mila e i 50mila euro per sistemare le nostre case nei prossimi anni, altrimenti non avranno piu' valore di mercato'. Parlando a Bari nel corso dell'iniziativa 'Valore Italia: scuola, lavoro, sviluppo', Salvini ha usato l'esempio della nuova direttiva europea in antinomia con il piano Salva-casa allo studio del Mit, che dovrebbe consentire la regolarizzazione delle piccole difformita' interne alle abitazioni. 'In Europa - ha aggiunto - quando vogliono fregarti ci mettono l'aggettivo green'.

