Immobili: Meloni, norma Salvini per regolarizzazioni? Non l'ho letta

Se si parla di piccole difformita', e' ragionevole (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - La regolarizzazione per piccole difformita' degli immobili annunciato da Salvini? "Mi ha accennato qualcosa diverso tempo fa, oggi ho letto che lavora a questa norma, ho letto il comunicato del Mit ma non la conosco. Non sono in grado di esprimere un giudizio, ho letto che si parla di piccole difformita' interne, ad esempio se uno ha alzato un tramezzo: se e' questo, e' ragionevole ma non posso oggettivamente commentare una norma che non ho letto". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione di Porta a Porta, in onda stasera su Rai Uno.

