Immobili: Immobiliare.it, in crescita i prezzi degli affitti, +10,2% a febbraio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - Oltre al prezzo, l'osservatorio mostra una crescita anche di domanda e offerta di case in affitto nei 12 mesi analizzati, ma a due velocita' diverse. Lo stock disponibile sul mercato e' aumentato infatti del 10,5%, a fronte di un +3,6% per la domanda. Tuttavia, questa tendenza ha subito un ribaltamento nell'ultimo semestre, con la richiesta salita del 9,5% e l'offerta di poco meno del 4%.

Guardando ai capoluoghi, si osservano trend differenti, su base annua, tra grandi e piccoli: nei primi, sono salite sia domanda (+5,7%) che, soprattutto, offerta (+20% circa), mentre nei secondi e' crollata l'offerta (-22,7%), a fronte di una richiesta rimasta pressoche' stabile (+0,7%).

Incremento per entrambi i valori per i piccoli centri, con un +6% circa per l'offerta e un +3% per la domanda.

Tra le singole citta', spiccano gli incrementi nell'offerta di Milano, +83% circa su base annua, e di Bologna, poco sotto il 77%, a fronte di una domanda calata in entrambi i casi, del 23,7% nel capoluogo meneghino e del 14,5% in quello emiliano. Troviamo invece una richiesta di case in affitto di gran lunga superiore alla media nazionale a Roma, +53,5% sull'anno precedente, e Napoli, +52% circa rispetto a febbraio 2023.

'I dati dell'osservatorio evidenziano una volta di piu' quanto il mercato delle locazioni in Italia sia in costante crescita - dice Antonio Intini, chief business development officer di Immobiliare.it - In un contesto di difficile congiuntura economica come quello che stiamo vivendo, con prezzi di vendita che non mostrano segni di arresto e tassi ancora alti seppur in calo, comprare casa diventa una scelta meno accessibile. Ne deriva cosi' una marcata predilezione per gli affitti, che comportano meno vincoli e piu' flessibilita' rispetto a un acquisto'.

com - Sam

(RADIOCOR) 07-04-24 13:32:47 (0267)IMM 5 NNNN