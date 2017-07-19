Immobili: Bellucci (Lavoro), nessun intervento Inail per ex ospedale Forlanini

'Governo per consapevole rilevanza strategica area' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 'Nei decreti finora adottati non e' stato previsto alcun intervento dell'Inail relativo all'ex ospedale Forlanini, anche in virtu' del recente trasferimento di proprieta''. Lo ha puntualizzato il vice ministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interpellanza urgente M5S su un eventuale investimento dell'Istituto finalizzato alla valorizzazione dell'ex complesso ospedaliero romano la cui proprieta' e' stata recentemente trasferita dalla Regione Lazio allo Stato nel quadro di un'operazione che ha riguardato anche l'Ospedale Bambino Gesu'.

'Il Governo - ha assicurato Bellucci - e' pienamente consapevole della rilevanza strategica dell'area in oggetto, sia sotto il profilo sanitario, sia in termini di recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico, nonche' dell'interesse manifestato dagli enti territoriali e dagli altri soggetti istituzionali coinvolti'. E, ha ricordato, 'l'operazione di riqualificazione e di valorizzazione dell'ex complesso ospedaliero Forlanini prevede una successione di atti negoziali, che ha avuto avvio con la sottoscrizione della dichiarazione di intenti dell'8 febbraio 2024 ed e' proseguita con il trasferimento della proprieta' del plesso dalla Regione Lazio allo Stato".

Bof.

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