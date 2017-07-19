Il Sole 24 ORE: presenta il nuovo podcast dedicato alle decisioni finanziarie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - Il Gruppo Il Sole 24 ORE rafforza il proprio impegno nell'educazione e nella divulgazione finanziaria con Mind Finance. Manuale di psico-finanza per risparmiatori ansiosi, il nuovo podcast originale de Il Sole 24 Ore - 24Ore Podcast articolato in sei episodi a cadenza settimanale, disponibile sul sito de Il Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le piattaforme audio.

Il nuovo podcast si inserisce nel solco tracciato da 'Young Finance', l'iniziativa digital first indirizzata ai giovani, nata come web serie sul sito e i social del Sole 24 Ore, poi divenuta un libro e un tour nelle scuole, pensata per rendere accessibili i temi dell'economia e della gestione del denaro attraverso un linguaggio semplice e contemporaneo: con 'Mind Finance' Il Sole 24 Ore amplia ora l'orizzonte rivolgendosi a una platea piu' ampia con l'obiettivo di offrire strumenti concreti per comprendere i meccanismi mentali ed emotivi che guidano le scelte finanziarie. Il podcast rappresenta un ulteriore passo nel percorso del Gruppo volto a rendere la finanza sempre piu' accessibile, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi del risparmio, degli investimenti e della gestione delle risorse personali.

Condotto da Marco lo Conte, giornalista professionista, docente di giornalismo e comunicazione digitale e responsabile dello sviluppo delle attivita' video multimediali del Gruppo Il Sole 24 ORE, da anni impegnato nella divulgazione sui temi dell'economia, della previdenza e della finanza personale, il podcast accompagna gli ascoltatori in un viaggio alla scoperta dei fattori psicologici ed emotivi, a partire dai bias comportamentali, che influenzano le decisioni finanziarie, come riconoscerli e correggerli.

Nel corso delle diverse puntate si affrontano temi centrali come il ruolo dell'incertezza e la ricerca dei cosiddetti beni rifugio nei momenti di instabilita' dei mercati, mettendo in discussione convinzioni diffuse e analizzando quanto ansia e paura possano incidere sulle scelte degli investitori. Si esplorano inoltre i meccanismi di 'nudge' e di silenzio assenso, interrogandosi sulla loro efficacia e sui possibili rischi quando le spinte comportamentali non producono gli effetti desiderati.

Nelle puntate successive il podcast prosegue attraverso l'analisi delle bolle speculative, fenomeni che, se osservati a posteriori, appaiono irrazionali ma che continuano a coinvolgere un numero elevato di persone, evidenziando il peso dei fattori sociali e psicologici nelle decisioni economiche. Ampio spazio e' dedicato anche al tema dell'asimmetria informativa tra industria finanziaria e risparmiatori, con l'obiettivo di fornire strumenti utili per orientarsi in un contesto complesso e proteggere il proprio denaro. Non mancano riflessioni sui comportamenti quotidiani legati al risparmio, spesso condizionati da ansia e incoerenze tra intenzioni e azioni, cosi' come sull'importanza del linguaggio e della comunicazione nel guidare o distorcere le scelte economiche.

Attraverso il contributo di esperti e il supporto di discipline in continua evoluzione come neuroscienze, psicologia e finanza comportamentale, 'Mind Finance' offre una lettura approfondita dei processi decisionali che entrano in gioco ogni volta che si parla di denaro, dalla gestione dei risparmi alle scelte di investimento, con l'obiettivo di aiutare gli ascoltatori a riconoscere gli errori piu' comuni e a prendere decisioni piu' consapevoli.

Ospiti della prima puntata sui beni rifugio sono Annamaria Lusardi, docente di Finanza alla Stanford Graduate School of Business e direttrice della Stanford Initiative for Financial Decision-Making, considerata la massima esperta mondiale di educazione finanziaria e gia' direttrice del Comitato italiano per l'educazione finanziaria dal 2017 al 2023; Paolo Legrenzi, psicologo cognitivo di fama internazionale e professore emerito all'Universita' Ca' Foscari di Venezia, tra i principali studiosi dei processi decisionali e delle distorsioni cognitive applicate anche alle scelte economiche; Antonio Cesarano, Chief Investment Advisor di Sella SGR, esperto di scenari macroeconomici e strategie di investimento; Lucrezia Fattobene, professoressa associata di Economia degli intermediari finanziari all'Universita' di Roma Tor Vergata, docente di finanza comportamentale e neurofinanza e direttrice scientifica dell'associazione interuniversitaria BrainLine, impegnata nello studio dell'economia delle decisioni.

'Mind Finance. Manuale di psico-finanza per risparmiatori ansiosi' e' disponibile su ilsole24ore.com, su tutte le piattaforme audio e su 24orepodcast.com, l'hub che raccoglie tutte le produzioni originali del Gruppo Il Sole 24 ORE: da Radio 24 al Sole 24 Ore alle coproduzioni con tutte le aree del Gruppo.

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(RADIOCOR) 09-05-26 19:17:42 (0440) 5 NNNN