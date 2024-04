Il Sole 24 Ore: mercoledi' appuntamento con il Green & Hydrogen Forum del Sole 24 Ore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - Dall'idrogeno alle nuove frontiere dell'energia. Questo e' il tema del Green & Hydrogen Forum 2024 organizzato dal Sole 24 Ore, in programma mercoledi' 17 aprile a Milano, a partire dalle 9:30, presso NH Collection Milano CityLife.

Il dibattito, a cui parteciperanno i principali operatori del settore, ha l'obiettivo di focalizzare obiettivi concreti e strategie utili per lo sviluppo della produzione di idrogeno e della sua relativa infrastruttura, aspetto che svolge un ruolo chiave in un sistema energetico dove la diversificazione verso fonti di energia rinnovabili e' diventata la sfida del futuro.

Due i focus in programma all'interno del Forum: mobilita' sostenibile e infrastrutture e finance.

Ad aprire i lavori saranno Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, e Federico Silvestri, Direttore Generale Media and Business Gruppo 24 ORE, Amministratore Delegato 24 ORE Eventi; seguira' l'intervento del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin 'Tre anni di PNRR: Un bilancio sulla Missione 2 e lo stato dell'arte della Riforma Misure volte a promuovere la competitivita' dell'idrogeno'.

A tracciare un quadro del legame tra idrogeno, evoluzione del sistema energetico e sviluppo industriale sara' quindi Stefano Besseghini, Presidente ARERA.

Del ruolo dell'idrogeno tra le iniziative Ue in tema di decarbonizzazione si parlera' con Flavia Sollazzo, Senior director, EU Energy Transition, Environmental Defense Fund Europe, intervento che sara' seguito da una serie di analisi sull'ultima frontiera dell'idrogeno verde a livello europeo e italiano con interventi di Francesco Giunti, Responsabile iniziative integrate e attivita' regolatorie Eni, Piero Ercoli, Executive Director Decarbonization Unit Snam, e Gabriele Lucchesi, Direttore idrogeno Edison Next.

I lavori del Forum proseguiranno concentrandosi sulle politiche di intervento dei player energetici, le nuove tecnologie e la messa a terra dei progetti futuri, temi che verranno approfonditi con Alberto Dossi, Presidente H2IT Associazione Italiana Idrogeno, Nur El Gawohary, VP External Relations Ansaldo Energia, e Ugo Salerno, Presidente RINA.

Di eolico offshore galleggiante in Italia si parlera' con Ksenia Balanda, Direttrice Generale partnership Renantis-BlueFloat Energy per l'Italia, mentre l'idrogeno verde sara' oggetto dell'intervento di Enrico D'Angelo, Fondatore e Ceo ErreDue; la potenziale applicazione dell'idrogeno rispetto ad altri vettori energetici sara' il tema su cui interverra' Giulia Monteleone, Direttrice Dipartimento ENEA - Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili TERIN.

Il Green & Hydrogen Forum del Sole 24 Ore si chiudera' con due focus: il primo, dedicato a mobilita' sostenibile e infrastrutture, vedra' confrontarsi sull'utilizzo dell'idrogeno come combustibile per la mobilita' cittadina Astrid Kofler, Presidente Sasa, e Luca Perfetti, Partner e membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica BonelliErede; il secondo, centrato sul mercato dell'idrogeno verde e il boom di investimenti in attivita' low e zero carbon, coinvolgera' Luigi De Paoli, Senior Professor of Economics of Energy and the Environment, Bocconi University, Lavinia Lenti, Head of Sustainability SACE, e Lucia Visconti Parisio, Professoressa Ordinaria Scienza delle Finanze, Universita' di Milano Bicocca.

L'evento potra' essere seguito, gratuitamente, in presenza oppure in diretta streaming previa registrazione su 24oreventi.ilsole24ore.com/green-e-hydrogen-forum-2024/ Main Partner dell'evento e' Eni; official partner sono Ansaldo Energia, Renantis-BlueFloat Energy, BonelliErede, Edison Next, Erredue, H2IT, RINA e Snam.

